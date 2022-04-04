Almanya'da bir adam 80'den fazla koronavirüs aşısı yaptırdı

Freie Presse gazetesinde yer alan habere göre Almanya'nın doğusundaki Saksonya eyaletinde kimliği belirsiz 61 yaşındaki bir adam en az 87 COVID-19 aşısı aldı.

Bazen, bir günde üç doz aldığından şüpheleniliyor.

Gazete, Alman Kızıl Haçı'nın aşı pasaportu sattığı şüphesiyle adam hakkında suçlamada bulunduğunu iddia etti.

Kızıl Haç Sözcüsü Kai Kranich, Freie Presse'e verdiği demeçte, Alman makamlarının Saksonya'daki Kızıl Haç şubesinden gelen şikayetlerin ardından adamı araştırdıklarını söyledi.

Adamın sigorta kartını neredeyse hiç ibraz etmediği açıklandı, bu da yetkililerin onu daha erken tespit etmesine engel oldu.

Adamın diğer Alman eyaletlerinde de COVID-19 aşısı almış olabileceğinden şüpheleniliyor.