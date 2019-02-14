Alman kiliselerindeki nazi çanları tartışma konusu oldu

Almanya’nın Thüringen şehrinde bulunan bir Evanjelik kilisede kullanılan çan ülkede tartışma konusu oldu. Kilisede kullanılan çanın üzerin ‘gamalı haç’ın yanı sıra Nazi Almanya’sının kurucusu Adolf Hitler’in sözü olan “ Her şey anavatan için” yazısı bulunuyor.

Die Welt’e göre Almanya’da altı kilisede Hitler döneminden kalma çanların kullanıldığı belirtiliyor.

ŞİKAYET SONUÇ VERMEDİ

2. Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden kurban yakınları durumu ilgili birimlere şikayet etmelerine karşın herhangi bir şekilde olumlu yanıt alamadıklarını söylüyor.

TARİHİ ESER

Kilise yöneticileri ise yaptıkları açıklamada, çanların tarihi eser olduğunu ve tarihi eserleri koruma kanunu çerçevesinde bir uzlaşı mekanizması kurulması gerektiğini ifade ettiler.

Çanların halka açık olmadığı da kilise yetkilileri tarafından kaydedildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2019, 16:17