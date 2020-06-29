Almanya’da Federal Meclis binasına yönelik kundaklama girişimi

Berlin polisi tarafından yerel basına yapılan açıklamada, Federal Meclisin doğu tarafında yer alan ve bir sunta ile kapatılan pencerenin gece yarısında yanıcı sıvı dökülerek ateşe verildiği belirtildi.