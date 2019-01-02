Almanya’da ırkçı saldırı şüphesi

Son dönemlerde ırkçı hareketlerin yükseldiği Almanya’da 50 yaşlarında olduğu öğrenilen bir kişi, aracını çoğunluğu göçmenlerden oluşan bir kalabalığın üzerine sürdü. Bottrop kasabasında gerçekleşen olayda az sayıda yaralının olduğu öğrenildi.

Ren-Vestfalya Eyaletinin İçişleri Bakanı Herbert Reul, yaptığı açıklamada, aracı kalabalığın üzerine süren şahsın göçmenleri öldürme kastıyla yaptığını açıkladı.

Polis, saldırganı aracıyla birlikte Essen şehrinde durdurduğunu ve gözaltına aldığını duyurdu.

Saldırganın gözaltına alınma esnasında ırkçı sloganlar attığı ifade ediliyor.

Diğer yandan, zanlının akıl sağlığının yerinde olmadığı ile ilgili ön bilgi bulunduğu kaydedilirken, şüphelinin polis kaydının olmadığı belirtildi.

Avrupa’da gerçekleşen ırkçı saldırılarda saldırganların akıl sağlığı ile ilgili sorunların olduğu açıklanırken, İslami kavramlarla saldıran kimselerin terörist ilan edilmesi çifte standart olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

