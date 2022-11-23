Almanya’da Koblenz Üniversitesi enerji tasarrufu için çevrim içi eğitime geçiyor

Üniversitenin internet sayfasındaki açıklamada, eğitimde çevrim içi dönem yapılacağı belirtilerek, “Kamu kurumlarından beklenen yüzde 15 enerji tasarrufuna ulaşmak için 4 Aralık 2022 ila 8 Ocak 2023 arasında tamamen çevrim içi eğitim vereceğiz.” ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Almanya Birinci Televizyon Kanalı ARD’nin bünyesinde bulunan MDR’in haberinde, Thüringen eyaletindeki Erfurt Üniversitesinin de enerji tasarrufu kapsamında hafta sonları kütüphaneyi kapatacağı, aralık ve ocakta birer hafta eğitimi çevrim içi yapmak istediği aktarıldı.

Özgür Öğrenciler Birliği (FZS) yönetiminden Carlotta Eklöh, Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, üniversitelerin enerji tasarrufu için uyguladığı önlemleri eleştirerek, dersler çevrim içi verildiğinde öğrencilerin evlerini daha fazla ısıtmaları gerekeceğini kaydetti.

Eklöh, öğrencilerin maddi açıdan zorlandıkları için bu durumun kendilerini endişelendirdiğini belirtti.

Üniversitelere çağrıda bulunan Eklöh, evlerini ısıtmak için maddi gücü olmayan öğrencilerin sıcak bir yerde ders çalışabilmesi için çevrim içi yapılan etkinliklerde üniversitelerin odalarını açmasını istedi.