Almanya’da Navalnıy’ın zehirlenmesine ilişkin Rusya’ya nasıl tepki verileceği tartışılıyor

Almanya’da Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın zehirlenmesine ilişkin Rusya’ya nasıl tepki verileceği tartışılıyor.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Navalnıy’ın zehirlenmesine ilişkin yeni bulguların geçen hafta çarşamba günü kamuoyu, Avrupa ve NATO’daki partnerlerin yanı sıra aynı zamanda Rus Büyükelçiliğiyle paylaşıldığını anımsattı.

Navalnıy’ın zehirlenmesi konusunda ciddi soruların bulunduğunu ve Rus tarafına da bu sorulara cevap verilmesi yönündeki beklentilerin iletildiğini aktaran Seibert, bu cevapların birkaç gün içinde alınmasının beklenmediğini belirtti.

Seibert, Rusya’nın cevaplarına Avrupalı partnerlerin nasıl bir tepki vereceğinin müzakere edilmesinin de vakit alabileceğini dile getirerek, "Avrupa’nın ortak tepkisinin hangi farklı unsurları içereceğini bugün söylemek çok erken. Önemli olan ortak kararların alınması." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Akım 2 projesinin durdurulması talep ediliyor

Sözcü Seibert, Navalnıy'ın zehirlenmesinin sadece Almanya ile Rusya arasında bir konu olmadığını, bu olayın uluslararası toplumu ilgilendirdiğini vurguladı. Seibert, verilecek tepkiler arasında Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak "Kuzey Akım 2" boru hattı projesinin durdurulmasının ihtimaller arasında olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine herhangi bir unsuru yapılacak müzakerenin dışında tutmanın yanlış olacağını kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da ülke basınına yaptığı açıklamada, Rusya’ya Navalnıy'ın zehirlenmesi olayını aydınlatması çağrısında bulundu.

Almanya’nın Navalnıy'ın zehirlenmesine ilişkin yapılan soruşturmayı yavaşlattığına ilişkin Rusya tarafından yapılan suçlamaları da reddeden Maas, Almanya’nın Rusya'nın talep ettiği adli yardım isteğinin onaylandığının Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğine bildirildiğini anlattı.

Maas, Kuzey Akım 2 projesinin Alman hükümeti tarafından durdurulup durulmayacağına ilişkin bir soru üzerine "Umarım Ruslar bizi Kuzey Akım 2 konusundaki tutumumuzu değiştirmeye zorlamazlar." ifadesini kullandı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da Maas’a destek vererek Kuzey Akım 2 projesinin geleceğinin Rusya’nın elinde olduğunu belirtti.

"Putin ile onun anladığı dilde konuşmak lazım"

Federal Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen ise Kuzey Akım 2 projesinin durdurulmasını talep ederek, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile onun anlayacağı lisan ile konuşmak lazım. Onun anlayacağı dil, para, gaz ve güçtür. Kuzey Akım projesinde bunların hepsi var." ifadesini kullandı.

Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Grubu Başkanı Rolf Mützenich ise, Navalnıy’ın zehirlenmesi olayına ilişkin hızlı bir tepki verilmemesini isteyerek atılacak adımların özellikle Rus hükümetinin olayı aydınlatmayı isteyip istememesine bağlı olması gerektiğini söyledi.

Mützenich, şimdiden bazı önlemleri almanın veya bunları kamuoyu önünde tartışmanın yararlı olmadığını belirtti.

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy, uçuş esnasında fenalaştığı için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilmişti.

Alman Hükümet Sözcüsü Seibert, Kremlin yönetimine muhalif Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA