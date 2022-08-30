Almanya'da öğretmen açığı

Alman Öğretmenler Derneği'nin tahminlerine göre, yeni eğitim öğretim yılının başladığı Almanya'da 30 ila 40 bin öğretmen açığı bulunuyor.

Alman Basın Ajansı'na konuşan dernek başkanı Heinz-Peter Meidinger, 16 eyaletin tamamında durumun "kötüye gittiğini" söyledi.

Meidinger, "Ülke genelinde en az 30, hatta 40 bine kadar varan boş kadro olduğunu tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı.

Almanya Eğitim ve Bilim Sendikası (GEW) Başkanı Maike Finnern de, boş pozisyonları tam donanımlı öğretmenlerle doldurma durumunun "geçen yıla kıyasla yine çok vahim hale geldiği" değerlendirmesinde bulundu.

Bir başka eğitim sendikası olan VBE'nin Başkanı Udo Beckmann da, "Ders yılının başında, ders iptalleri şimdiden başladı. Daha büyük öğrenci grupları, destek programlarında kesinti ve ders programlarının kısaltılması gündemde" açıklamasında bulundu.

Ülkede yeni eğitim öğretim yılı, 16 federal eyaletin 11'inde bu hafta başladı.

Hessen, Rheinland-Pfalz ve Saarland'da gelecek hafta, Bavyera ve Baden-Württemberg'de ise daha sonraki hafta ders zili çalacak.

Ancak eyaletlerden şimdiden öğretmen açığı şikayetleri gelmeye başladı bile.

Bavyera, personel eksikliğini telafi etmek için yeni öğretim yılında bazı derslerin iptal edilmesi gerekebileceğini bildirdi.

Öğretmenlerin yüzde 40'a yakını yarı zamanlı çalışıyor

Öğretmenler Birliği Başkanı Meidinger, eyaletlerin tamamında okullar henüz açılmadığı için 40 bin kadar doldurulmamış öğretmen pozisyonunun olduğunu tahmin ettiklerini aktardı.

Almanya genelinde okullarda ve meslek eğitimi veren okullarında 800 binden fazla öğretmen görev yapıyor.

Ülkede personel açığı olmasına rağmen, öğretmenlerin önemli bir kısmı yarı zamanlı çalışmayı tercih ediyor.

Federal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, 2020/2021 öğretim yılında öğretmenlerin yüzde 40'a yakını yarı zamanlı çalışmayı tercih etti.

Eyaletlerin Eğitim ve Kültür İşleri Bakanları Daimi Konferansı'nın (KMK) istatistiklerine göre, daha fazla doğum ve göç nedeniyle öğrenci sayısı artıyor.

Hali hazırda Almanya'da yaklaşık 11 milyon öğrenci var.

İlaveten Ukrayna'dan gelen 160 binden fazla öğrenci bulunuyor.

Yetkililer, yedek öğretmenlere daha fazla görev verilmesi ve münferit durumlarda sınıfların birleştirilmesi gibi kısa vadeli yolların şimdilik devreye sokulabileceğini ancak uzun vadede kalıcı çözümlerin olması gerektiğini belirtiyor.

Almanya'da eğitim dernekleri uzun süredir hükümetlerden öğretmen sayısının arttırılmasını talep ediyor.

Kaynak: Euronews