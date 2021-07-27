Almanya'da patlama: Halka 'Evden çıkmayın' uyarısı yapıldı

Almanya'nın Leverkusen kentinde, bir kimya fabrikasında patlama meydana geldiği ifade edildi.

Son dakika haberine göre, Almanya'nın Leverkusen kentinde meydana gelen patlamanın ardından "Evden çıkmayın" uyarıları yapıldı.

Leverkusen Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Chempark Leverkusen’de daha önce bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İtfaiye ve hava araçları birlikleri bölgeye sevk edildi. Bölge sakinlerinin kapı ve pencereleri kapalı tutmaları isteniyor” denildi.