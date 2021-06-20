'Almanya'da polisler faşist örgüt için çalışıyor'

Almanya'da Federal Mecliste (Bundestag) görevli birçok polisin aşırı sağcı söylemlerde bulunduğu veya anayasaya aykırı davranışlar sergilediği iddia edildi.

"TAZ" gazetesinin araştırma haberinde, Meclisin güvenliğinden sorumlu olanlar arasında, Almanya Federal Cumhuriyeti'ni ve hukuk devletini tanımayan Reichsbürger örgütü taraftarları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) varlığına inanmayanlar ile ırkçıların bulunduğu belirtildi.

Gazetenin, mevcut ve eski memurlarla yaptığı görüşmelere dayandırdığı haberinde, daha önce Meclisin girişinde kapı görevlisi olan kişinin şu an aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Meclis Grubu için çalıştığı ancak bu kişinin tekrar eski işine dönebileceği kaydedildi.

Bir polisin, Reichsbürger örgütü için çalışmalar yaptığı ifade edilen haberde, başka bir memurun ise Kovid-19 karşıtı gösterilere katılma çağrısında bulunduğu ve Ağustos 2020'de düzenlenen protesto sonrasında Federal Meclise girmeye çalışan grupta yer aldığı aktarıldı.

Haberde, başka bir polisin ise dinlenme odasında "Hitler selamı"nı gösterdiği ve Adolf Hitler'in sesini taklit ettiği belirtildi.

Polislerin, internetteki sohbet gruplarında aşırı sağcı ve antisemitizm içerikli paylaşımlar yaptığı vurgulanan haberde, bazı polislerin "Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar" hareketinin gösterilerine katıldığı kaydedildi.

Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble, yaptığı açıklamada, Bundestag yönetiminde özellikle de Alman polisindeki yanlış davranışların kararlı bir şekilde soruşturulacağını belirtti.

Schaeuble, hukuk devletinin ve Meclis yönetiminin bağımsızlığını etkileyen her şüphenin ciddiye alındığını ifade etti.

Federal Meclisten yapılan açıklamada ise 2013'ten bu yana şüphe üzerine 3 olayın araştırıldığını ancak bunlardan birinin doğrulandığı aktarıldı.

Almanya'da son dönemde internetteki sohbet gruplarında aşırı sağcı içerikler paylaştıkları gerekçesiyle çok sayıda polis hakkında soruşturma yürütülüyor.

Hessen eyaletinin İçişleri Bakanlığı, aşırı sağcılıkla suçlanan polislerle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde, şüpheli polis sayısının 49'a yükseldiğini açıklamış ayrıca Frankfurt Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Timinin (SEK) lağvedildiğini duyurmuştu.