Almanya’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 79 bini aştı

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, Almanya’da son 24 saatte 21 bin 693 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 44 bin 16’ya çıktı.

Son 24 saatte 342 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, toplam can kaybı 79 bin 88'e yükseldi.

Dün 140,9 olan haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı, bugün 153,2 olarak belirlendi. Bu sayı 7 Nisan’da 110 olarak tespit edilmişti.

Almanya’da devam eden aşı kampanyasında 14 milyon 58 bin 329 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 5 milyon 186 bin 135 kişiye ikinci dozu yapıldı. Böylelikle ülkede 27 Aralık 2020'den bu yana 19 milyon 244 bin 464 doz aşı uygulandı.

Almanya’da Bakanlar Kurulu dün, Kovid-19 salgınıyla mücadelede haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı 100’ün üstünde çıkan bölgelerde ülke genelinde aynı tedbirlerin geçerli olması için Enfeksiyon Koruma Yasası'nda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etmişti.

Böylelikle salgınla mücadelede eyaletlerin farklı uygulamalar yapmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bugüne dek Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eyalet başbakanlarının düzenlendiği toplantılarda, çeşitli tedbirler kararlaştırılmasına rağmen federal bir yapıya sahip Almanya’da eyaletler farklı uygulamalara gidebiliyordu.

Haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı 100’ün üstünde çıkan bölgelerde temas kısıtlaması, mağazaların, kültür ve spor merkezlerinin kapatılması ile gece sokağa çıkma kısıtlaması gibi tedbirlerin öngörüldüğü tasarının Federal Meclis’ten de geçmesi gerekiyor.

Kaynak: AA