Almanya’da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 269 ölüm
Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 269 kişi öldü. Ülkede Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 88 bine yaklaştı.
Avrupa 27.05.2021, 15:58
Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 269 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 87 bin 995'e çıktı.
Kovid-19 sebebiyle vefat eden Türklerin sayısı 2 bin 480 olarak kayıtlara geçti.
Ülkede son 24 saatte 6 bin 313 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken toplam vaka sayısı 3 milyon 662 bin 490 oldu.
Ülkede 34 milyon 540 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 13 milyon 53 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.
Haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı 41 olarak hesaplandı.
AA
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