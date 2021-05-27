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Almanya’da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 269 ölüm

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 269 kişi öldü. Ülkede Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 88 bine yaklaştı.

Avrupa 27.05.2021, 15:58
Almanya’da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 269 ölüm

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 269 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 87 bin 995'e çıktı.

Kovid-19 sebebiyle vefat eden Türklerin sayısı 2 bin 480 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede son 24 saatte 6 bin 313 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken toplam vaka sayısı 3 milyon 662 bin 490 oldu.

Ülkede 34 milyon 540 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 13 milyon 53 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı 41 olarak hesaplandı.

AA

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#Almanya #salgın
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