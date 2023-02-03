Almanya'da tren kazası: 1 çocuk öldü, 1 çocuk ağır yaralandı

Almanya'da bir yük treni çocuklara çarptı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edildi.

Olayın nasıl yaşandığına ilişkin bilgi verilmezken, kazada 1 çocuğun öldüğü, diğerinin ağır yaralandığı açıklandı. Çocukların yaşlarına ilişkin debilgi paylaşılmadı.

Trenin, çarptığı çocukları yüzlerce metre sürüklediği, kaza sonrası çocukları bulmak için insansız hava araçları ile bölgede uzun süre arama yapıldığı aktarıldı.