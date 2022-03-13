Almanya’da Ukrayna ile dayanışma gösterisi

Başkent Berlin’de çok sayıda dernek ve kurumun oluşturduğu bir inisiyatifin "Savaşı durdurun. Ukrayna için barış ve dayanışma" sloganıyla düzenlediği gösteri için binlerce kişi Alexanderplatz meydanında toplandı.

Leipziger ve Ebert caddeleri üzerinden Zafer Anıtı’na kadar yürüyen göstericiler, Ukrayna bayraklarının yanı sıra üzerinde “Putin Ukrayna’dan elini çek”, “Savaşa hayır”, “Barış” ve “Savaşı durdurun" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Çok sayıda çocuklu ailenin de katılığı gösteride Ukrayna’nın hava sahasının kapatılması, Rusya’dan enerji alımının durdurulması ve Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) alınması istendi.

Berlin polisi gösteriye yaklaşık 11 bin kişinin katıldığını duyurdu. 27 Şubat’ta Berlin’de düzenlenen düzenlen savaş karşıtı gösteriye yüz binlerce kişi katılmıştı.

Benzer gösteriler ülkenin değişik kentlerinde de yapıldı. Stuttgart kentinde 35 bin, Frankfurt’ta 12 bin ve Hamburg’da 10 bin kişinin bu gösterilere katıldığı bildirildi.