Almanya'da Yeşiller Partisi yöneticilerine soruşturma

Berlin savcılığı sözcüsü, gazetecilere yaptığı açıklamada, sadakatsizlik suçlamasıyla soruşturma açıldığını doğruladı.

Soruşturma konusunun yönetim kurulu üyelerinin 2020'de kendilerine ayrıcalıklı olarak 1500 avro koronavirüs ikramiyesi ödenmesi olduğu vurgulandı.

Soruşturmanın parti eş başkanları Annalena Baerbock ve Robert Habeck'in yanı sıra diğer yönetim kurulu üyeleri Michael Kellner, Jamila Schaefer, Ricarda Lang ve Marc Urbatsch'ı kapsadığı kaydedildi.

Söz konusu kişilerin koronavirüs ikramiyesini iade ettikleri ve olayın açıklığa kavuşturulması için savcılıkla iş birliği yaptıkları belirtildi.

Alman medyasındaki haberlerde Baerbock, Habeck, Kellner, Schaefer ve Lang'ın milletvekili oldukları için dokunulmazlıkları bulunduğu ancak savcılığın dokunulmazlıkların kaldırılmasını talep edebileceği aktarıldı.

Öte yandan Yeşiller Partisi, gelecek hafta yapılacak genel kurulda yeni eş başkanlar ile yönetim kurulunu belirleyecek.