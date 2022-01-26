Almanya'daki saldırıda yeni gelişme

Almanya'da pazartesi günü Heidelberg Üniversitesi kampüsünde silahlı saldırı düzenlendi. 18 yaşındaki Alman genç bir amfiye girdi. Silahıyla etrafa rastgele ateş açtı.

Saldırıda bir kadın hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralandı. Saldırıyı düzenleyen 18 yaşındaki Alman daha sonra intihar etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma müfettişlerinin elde ettiği ilk bilgilere göre 18 yaşındaki gencin, aşırı sağcı 3. Yol Hareketi ile irtibatı bulunuyordu.

Silahları yurt dışından almış

Ülkede zaman zaman gösteriler düzenleyen ve 2013 yılında kurulan 3. Yol Hareketi daha sonra Neo-Nazi partisi olarak örgütlendi.

Mannheim kentinde yaşayan öğrencinin yakın zamanda silahları yurt dışından satın aldığı belirlendi.

Müfettişler saldırıda kullanılan silahın ruhsatsız olduğunu ve saldırganın sırt çantasından 100 mermi çıktığını tespit etti.