Almanya’dan Afgan’ı atıyor Ukraynalı alıyorlar

Rusya-Ukrayna savaşında, 5 milyona aşkın Ukraynalı, hayatta kalmak için komşu ülkelere sığındı. Ortaya çıkan görüntüler yürekleri dağlarken, Batılı ülkelerin sığınmacı konusundaki iki yüzlü politikası da göz önüne serilmeye devam ediyor. Amerika merkezli Foreign Policy dergisi yaptığı bir haberle, Almanya’nın mültecilere uyguladığı çifte standartı gözler önüne serdi. Berlin Senatosu Uyum, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından bir karara göre Almanya, ülkesine sığınan Ukraynalı mültecilere yer açmak için yüzlerce Afgan mülteci yerinden sürülüyor ve çok daha kötü şartlarda farklı bir lokasyona yerleştiriliyor.

GİZLİ SAKLI YAPILDI

Konuyla ilgili açıklama yapan Berlin Mülteci Konseyi’nin yönetim kurulu üyesi Tareq Alaows, tahliyelerin halka açık yapılmadığını, mültecilerin ve kamuoyunun bilgilendirilmediğini belirterek işlerin gizli kapaklı yürütüldüğüne işaret etti. Alman hükümetinin “Tahliye merkezleri kısa süreli konak yerleri” ifadeleriyle Afgan sürgününü gerekçelendirdiğini ifade eden Alaows, ancak bazı ailelerin yıllardır orada kaldığını, taşınmak zorunda kalan ailelerin çocuklarının yıllardır okudukları okulları bırakarak sosyal çevresinden koparıldığını vurguladı.

KORKTUKLARI İÇİN SUSTULAR

Berlin’de şimdiye kadar yaklaşık 10 Konutun boşaltıldığını vurgulayan Alaows, “Sürülen Afganların yaşam koşulları düzelmedi. Buna rağmen mağdur olan mülteciler göçmenlik durumlarının etkileneceğinden endişe duyarak, konuşmaktan korktu” dedi. Dergiye konuşan, kovulan mültecilerden Meryem Arwen, bir görevlinin “Bu barınağı 24 saat içinde boşaltın. Soru yok, müzakere yok” ifadeleri ile tahliye kararını ilettiği belirterek, evlerine Ukraynalı bir aileyi yerleştirdiklerini ifade etti. Toplu olarak kalınan bir barınağa yerleştirildiklerini belirten Arwen, onlarca kişiyle aynı alanları kullandıklarını ve beraber kaldıkları kişilerden bazılarının sabıkalı olması nedeniyle çocukları için korktuğunu belirtti.

EVSİZ OTELLERİNE YERLEŞTİRİLDİLER

Tahliye edilen ailelerden bazıları toplu olarak kalınan barınaklara yerleştirilirken, bazıları ise evsizlerin de kaldığı düşük bütçeli otellere yerleştiriliyor. Berlin Sosyal Hizmetler basın müşaviri Stefan Strauss, kararın Afgan aileler için zor olduğunu, ancak yeni gelen Ukraynalı kadın ve çocukların bu tanımlanmış geçici konaklarda kalmak zorunda olduğunu savundu.