Almanya’dan kalifiye göçmen kotası

Almanya’da koalisyon partileri Salı günü yeni göçmen yasasında anlaşmaya vardı. Buna göre Almanya’ya, yurtdışından nitelikli işçilerin gelmesinin önündeki zorlukların azalacağı öğrenildi.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles, yeni göç yasasında Kanada örneğinden yararlanıldığını açıkladı.

Almanya’nın, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerin vasıflı işgücü açısından cazip hale getirilmesini öngören göç yasası göçü düzenleyip yönlendirecek, yurt dışında alınan diplomalar geçerli sayılacak ve yabancı ülkelerde Almanca öğrenmek kolaylaştırılacak.

Koalisyon ortaklarının yaptıkları açıklamada “AB dışındaki ülkelerden niteliksiz işgücü alınmayacağına ve yasaklayıcı kuralların ihlal edilmesinin önleneceğine” dair ifadeler yer alıyor.

Yeni göçmen yasasıyla Merkel’in, Alman sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü sağlayacağı belirtiliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net





Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2018, 16:12