Almanya’dan ölenlerin fotoğraflarının çekilmesi ile ilgili yeni düzenleme

Almanya Parlamentosu bugün kaza sonucu ölenlerin fotoğraflarının çekilmesiyle ilgili bir yasa tasarısını kabul etti. Genelge ile kadınların etek altı veya boyun bölgesi görülecek şekilde fotoğrafının çekilmesi yasaklandı.

Almanya’da daha önce söz konusu eylemler suç sayılmıyordu. Ancak yeni değişikliklerle söz konusu suçu işleyenler iki yıla varan hapis ve para cezasına çarptırılabiliyor.

Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bu tür istismarlar artık kabul edilemez. Eteklerin veya boyun açıklığının altında çekim yapmak utanmaz bir mahremiyet ihlalidir” ifadelerini kullandı. Ayrıca kaza sonucu ölen insanların videolarının veya fotoğrafının çekilmesinin insan ahlakına da aykırı olduğunu vurguladı.

Lambrecht açıklamasının devamında “Mağdurların ailelerini, ölen ebeveynlerinin veya çocuklarının fotoğraflarının yayınlarken kendilerine yüklenen ek acıdan kurtarmalıyız” dedi.

Kaynak: AA