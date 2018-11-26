Almanya’dan taraflara çağrı

Almanya Azak Denizi geriliminde Rusya ve Ukrayna taraflarına gerilimi azaltma çağrısında bulundu.

Almanya’dan taraflara çağrı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Azak denizinde meydana gelen gelişmeler nedeniyle  Ukrayna ve Rusya'ya gerilimi azaltma çağrısı yaptı.

Maas resmi ziyaret için bulunduğu İspanya'da yaptığı açıklamada, ''Azak Denizi çevresindeki gelişmeler çok endişe verici. Rusya'nın (Azak denizi girişine koyduğu) blokajı kabul edilemez.'' dedi.

Yaşananların iki ülke arasındaki meselelerin çözülmesi gerektiğini bir kez daha gösterdiğini dile getiren Maas, her iki tarafa da tansiyonu düşürme çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
 

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