Almanya’dan tepki: AB sistemi değişmeli

Macaristan'ın Çin'in Hong Kong politikasını eleştiren Avrupa Birliği'nin ortak bildirisini veto etmesi Almanya'nın tepkisini çekti.

Almanya Dışişleri Bakan Yardımcısı Miguel Berger, Avrupa Birliği'nin dış politikada nitelikli çoğunluk oylaması da dahil olmak üzere sistemin gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Berger Twitter'dan yaptığı paylaşımında, ortak girişimleri engellemeyi mümkün hale getirmenin AB'nin dış ve güvenlik politikasını işlemez hale getireceğinin altını çizdi. Orta Doğu'nun ardından Hong Kong konusunda da Macaristan'ın veto hakkını kullandığını belirten diplomat, sistemin bu şekilde işlemeyi sürdüremeyeceğini ve yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Mayıs ayında İsrail ile Filistin arasında patlak veren çatışmalar konusunda İsrail'in saldırılarına karşı Avrupa Birliği net bir tavır sergileyememiş ve ortak bir mesaj yayınlayamamıştı. Başta Macaristan olmak üzere Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Yunanistan, GKRY ve Polonya gibi AB üyelerinin vetosu nedeniyle AB, İsrail'i hedef alan sert bir açıklama yayınlayamamıştı.

Kaynak: Euronews