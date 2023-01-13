Almanya'nın başkenti Berlin'de radikal solcular karakola saldırdı

Berlin polisinden yapılan açıklamada Lutzerath köyünde kömür çıkarılma girişimlerini protesto eden yaklaşık 200 kişinin gece yarısı Hackerscher Markt semtindeki dükkanlara saldırarak çok sayıda vitrin camlarını kırdığı ve çöp kutularını ateşe verdiği aktarıldı.

Protestocuların havai fişeklerle bir polis karakoluna da saldırdığı ve üç saldırganın gözaltına alındığı belirtildi.