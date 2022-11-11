Almanya'nın gaz depoları yüzde 100'e yaklaştı

Gas Infrastructure Europe verilerine göre, bugün itibarıyla ülkede gaz depolama tesislerinin doluluk oranı yüzde 99,57'ye ulaştı.

Almanya'da 9 Kasım'da ortalama sıcaklık 11,3 derece olarak kayıtlara geçerken, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sayesinde doğal gaza talep azaldı.

Almanya Gaz Depolama Girişimi verilerine göre, Almanya'da 25 şirket tarafından işletilen 47 yer altı gaz depolama tesisi bulunuyor. Bu tesislerin toplam kapasitesi yaklaşık 23 milyar metreküp.