Altın Şafak'ın kaçak lideri yakalandı

Yunanistan'da suç örgütü ilan edilen aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin firari genel başkan yardımcısı Christos Pappas yakalanarak cezaevine gönderildi.

Ekim ayında izini kaybettiren Pappas, Neo-Nazi partinin 50 üyesinin yargılandığı davada, "suç örgütü yönetmekten" 13 yıl hapse çarptırılmıştı.

Başkent Atina'nın Zografou semtinde bir apartman dairesinde yakalanan 59 yaşındaki Pappas, savcılığa ifade verdikten sonra Domokos yüksek güvenlikli cezaevine sevk edildi. Polisten yapılan açıklamada, eski siyasetçiyi gizlediğinden şüphe edilen 52 yaşındaki bir kadın da gözaltına alındı.

Partinin baş ideologu olduğu belirtilen Pappas, Altın Şafak davasında aranan son firariydi.

Partinin diğer liderlerinden Avrupa Parlamentosu milletvekili Ionnis Lagos, AP'de dokunulmazlığının kaldırılmasından ardından nisan ayında Brüksel'de gözaltına alınmıştı. Lagos AP'de yaptığı konuşma sırasında Türk bayrağını yırtmıştı.

Hükümetten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Pappas'ın da tutuklanmasıyla bir suç örgütünün devri kapandı" denildi.

Üçüncü büyük partiden suç örgütlüğüne uzanan süreç

2013 yılında Altın Şafak üyesi Yorgo Rupakias'in rapçi ve sol görüşlü aktivist Pavlos Fyssas'ı bıçaklayarak öldürmesiyle başlayan davanın sonunda mahkeme Altın Şafak'ı "suç örgütü" ilan etti.

Yargı, "açıkça yabancı düşmanı olan partinin göçmenlere ve muhaliflere yönelik şiddeti teşvik ettiğine" hükmetti. 5 yıl süren yasal süreçte, Fyssas'ın yanı sıra Pakistanlı bir göçmenin ölümü, Mısırlı 5 balıkçı ile komünist bir grubun üyelerinin dövülmesi de dosyada yer aldı.

Yunan siyaset tarihinin en önemlilerinden biri olarak görülen davada parti üyelerine, "suç örgütü kurma ve yönetme, saldırı, cinayet ve ruhsatsız silah bulundurma" gibi suçlamalar yöneltilmişti.

Bir dönem ülkenin üçüncü büyük siyasi partisi olan Altın Şafak'ın liderleri, geçen ekim ayındaki karar duruşmasında 13'er yıl, diğer eski milletvekilleri ve üyeleri ise 5 ila 7 yıl hapis cezası almıştı.

Kaynak: Euronews