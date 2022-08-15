Amsterdam'da hırsızlar 2 haftada 6 ATM patlattı

Eyaletin 27 bölgesinde devam eden şiddetli yağışlar sellere yol açtı.

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Jigawa Genel Sekreteri Alhaji Yusuf Sani Babura, sellerde en az 50 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

Yüzlerce evin hasar gördüğünü kaydeden Babura, binlerce kişinin bölgede kurulan 11 geçici kampa, bazılarının da kamu binalarına sığındığını söyledi.

Babura, hükümetin selzedeler için geçici kamplar kurduğunu, ilaç ve gıda gibi insani yardım gönderdiğini aktardı.

İklim değişikliği ve çevre uzmanları, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

Nijerya'nın Yobe eyaletinde geçen ay sağanakların yol açtığı sellerde 4 kişi hayatını kaybetmiş, 12 yerleşim yeri sular altında kalmıştı.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.