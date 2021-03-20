Amsterdam'da Kovid-19 önlemleri karşıtı gruba polis müdahale etti

Amsterdam şehrindeki müzeler meydanında toplanan protestocular, başta sokağa çıkma kısıtlaması olmak üzere, kısıtlamaların bir an önce sona ermesini istedi.

Gösterinin izinsiz olduğunu belirten polis, kalabalığa alanı terk etmesi uyarısında bulundu.

Polis, alanı terk etmeyen kalabalığa ses bombası ve tazyikli suyla müdahale etti, göstericilerin bazılarını dağılmadıkları gerekçesiyle gözaltına aldı.

Protestoculara TOMA, ses bombası, atlı polis ve polis köpekleriyle müdahale edilse de göstericiler bu kez Leidsekade Bölgesinde toplanmaya başladı.

Alana giriş ve çıkışları kapatan polis, kalabalığın büyümesini engellemek için Leidse kanalını da trafiğe kapattı.

Amsterdam belediyesi ve polisi Twitter'dan, Leidsekade bölgesinin de "güvenlik riskli alan" ilan edildiğini, grubun alandan ayrılmayı reddetmesi üzerine göstericilerin otobüslere doldurularak alandan çıkarıldığını duyurdu.

Sıkı güvenlik önlemleri altında devam eden gösteri gözaltılar ve kalabalığın dağıtılmasıyla sona erdi.

AA