Amsterdam'daki Fatih Camisi kapılarını gayrimüslimlere açtı

"Müzeler Gecesi" etkinliği kapsamında Hollanda Diyanet Vakfına bağlı Amsterdam Fatih Camisi'ne gelen konuklar cami ve İslamiyet ile ilgili bilgi aldı.

Hoparlörden okunan ezan ile başlayan program, din görevlileri Muhsin Dursun ve Rahim Çakmak'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ve getirdikleri salavatlar ile devam etti.

Lahey Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Haluk Songur'un sunum yaptığı programda ziyaretçilerin İslam hakkındaki soruları cevaplandı.

Konuklara İslam hakkında temel bilgiler veren Fatih Camisi İmamı Kemal Gözütok AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hollandalılar Kur'an-ı Kerim'i dinlediklerinde çok etkileniyorlar ve İslam hakkında da çok meraklılar. Müzeler gecesinde de hep hoş bir izlenimle buradan ayrılıyorlar." dedi.

Fatih Camisi yönetiminden Miraç Ulu, "Pandemiye ve kısıtlamalara rağmen burayı bin beş yüzden fazla kişi ziyaret etti" dedi.

Ulu, "Şükürler Amsterdam gibi yüzde 75'i inançsızlardan oluşan bir şehirde böyle bir program yapabildik. Burada olanları bizden sonra gelen nesillere anlatmak ve daha önemlisi bir arada yaşadığımız Hollanda toplumuna Müslümanların nasıl yaşadığını ve nasıl bir dine inandıklarını göstermek için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Ziyaretçilerden Lucas van Maissen, camiye ilk defa geldiğini caminin ihtişamını görünce biraz şaşırdığını dile getirerek "Cami süper, harika inşa edilmiş, şehirde merkezi bir konumda ve görüntüsünü çok hoş buldum." ifadesini kullandı.

- Geleneksel sanatlar tanıtıldı

Etkinlikte ney dinletisinin yanı sıra Hollandalılara geleneksel İslam ve Türk sanatları da tanıtıldı.

Ziyaretçiler çini, ebru ve hat sanatlarının tanıtıldığı stantlara yoğun ilgi gösterdi.

Camiye gelenlere ayrıca Türk mutfağından lezzetler sunuldu.

1920 yılında inşa edilen ve cemaatsiz kaldığı için kapatılan bir kiliseden çevrilen Fatih Camisi, Amsterdam'a gelen Türk işçilerince 1980'de ibadethane ihtiyacının karşılanması amacıyla satın alınmıştı.