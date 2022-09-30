Amsterdam Schiphol Havaalanı yolcu kısıtlamasına devam edecek

Avrupa'nın en işlek havalimanlarından biri olan Schiphol, güvenlik personeli sıkıntısı nedeniyle bu ayın başından Ekim sonuna kadar yolcu kapasitesini neredeyse yüzde 20 oranında düşürdüğünü duyurmuştu.

Buna göre, gelecek nisan ayına kadar Schiphol Havalimanı'nda günlük en fazla 46 bin yolcu seyahat edebilecek. Bu sayı tatil haftalarında 50 bin ile sınırlı tutulacak.

Schiphol Havaalanı'nı kullanan yolcular aylardır devam eden personel eksikliği nedeniyle güvenlik kontrol noktalarında uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor. Bu durum birçok yolcunun uçağını kaçırmasına neden oluyor.

KLM karara tepkili

Schiphol'ü merkez üssü olarak kullanan Hollanda Kraliyet Hava Yolları KLM aylardır süre gelen durumun "umutsuz göründüğünü" belirtirken yapılan açıklamada "KLM için bu bardağı taşıran son damla oldu. Bu durum ümitsizlik veriyor. Havaalanının yolculara ve şirketlere çözüm sunması gerekliliğini tekrar ve tekrar söylüyoruz" dedi.

Air France-KLM ortaklığı, gelecek kış bilet satışlarını sınırlamaktan başka çaresi bulunmadığını ve bu sebeple yaşanacak kazanç kaybının toplam 100 milyon euroyu aşacağını kaydetti.

Açıklamada, mayıs ayından bu yana Schiphol'ün yoğunluk problemini çözemediği, bunun yerine yolcu sayısını azaltma yoluna giderek müşterilerinin firmalarına olan güvenini ve itibarını zedelediği ifade edildi.

Havalimanı, durumu iyileştirmek için güvenlik şirketleri ve işçi sendikalarıyla müzakerelere devam edildiğini, yolcu sayısını sınırlamanın "herkesin güvenliğini sağlamak" için gerekli olduğunu söyledi. Havaalanındaki 'kaostan' dolayı birçok havayolu şirketi uçuşlarını komşu şehirlere kaydırmıştı. American Airlines ise Amsterdam Schiphol uçuşları için havalimanının talebi üzerine bilet satışlarını geçici olarak durdurma kararı almıştı.

Kaynak: Euronews