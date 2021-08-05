Anayasa Konseyi onayladı, 9 Ağustos'ta yürürlükte olacak

Fransa'da Anayasa Konseyi, yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerle protesto edilen, bazı meslek gruplarına aşı zorunluluğu ve sağlık ruhsatı uygulaması getiren Kovid-19 ile mücadele yasasını, bazı değişikliklerle onayladı.

Konseyden yapılan açıklamada, hükümetin hastane ve bakımevi çalışanları ile itfaiyecilere getirilen aşı zorunluluğu, belli mekanlara girişte Kovid-19 sağlık ruhsatı beyan etme uygulamasıyla sağlığın korunmasının hedeflendiği vurgulandı.

Kovid-19 hastalarına 10 gün karantina zorunluluğunu gerekli, uygun ve orantılı bulmadığı için onaylamayan Konsey, geçici veya süreli sözleşmeyle çalışan işçilerin iş yeri sahibinin Kovid-19 ruhsatı talebini reddetmeleri halinde sözleşmelerinin sonlandırılması maddesini de kabul etmedi.

Anayasa Konseyi, süresiz sözleşmeyle çalışan işçilerin ise işverenin Kovid-19 ruhsatı talebini reddetmeleri halinde maaşlarının kesilmesini onayladı.

Yasa 9 Ağustos Pazartesi yürürlüğe girecek

Parlamentodan 26 Temmuz'da geçen Kovid-19 ile mücadele yasası, Anayasa Konseyi'nin onayının ardından haftaya 9 Ağustos Pazartesi yürürlüğe girecek.

Yasa, hastane ve bakımevi çalışanlarına, itfaiyecilere Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiriyor.

Yasa, belli etkinlik ve mekanlara girişte, Kovid-19 aşısı olduğunu belgelemeyi, son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiren Kovid-19 ruhsat uygulamasını konser gibi geniş katılımlı etkinliklerin yanı sıra kafe, restoran, kafe, düğün, hastane, toplu taşıma, iç uçuşlar, bakım evleri, şehirler arası trenler ve 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar ile eğlence parklarında da zorunlu hale getiriyor.

Bu alanlarda maske kullanımı zorunluluğu kalkacak.

Alışveriş merkezlerinin Kovid-19 ruhsat uygulamasının dışında tutulduğu yasa, iş yeri sahiplerinin çalışanlarından Kovid-19 sağlık ruhsatı talep etmeleri halinde, bunu reddeden çalışanlarının maaşını kesmesine imkan tanıyor.

Yasa, 30 gün içerisinde 3 defa Kovid-19 sağlık kartı kontrolü yapmadığı belirlenen işletme sahiplerine 1 yıla kadar hapis ve 9 bin avro para cezası öngörüyor.

Tartışmalı yasa "sağlık diktatörlüğü" olarak nitelendirilmiş, 25 Temmuz'da Fransa genelinde resmi verilere göre son 3 haftadır yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerde protesto edilmişti.