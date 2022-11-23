Ankete göre Fransa'da hemşirelerin yüzde 29'u, bir yıl içinde mesleği bırakmayı düşünüyor

Hemşireler Ulusal Birliğinin (ONİ) yürüttüğü, 49 bin 434 hemşirenin katıldığı anket sonuçlarına göre, ülkedeki hemşireler ve hastaların yüzde 89'u sağlık kurumlarına erişim konusunda endişe duyuyor.

Ankete göre, hemşirelerin yüzde 83'ü, özellikle son aylarda çalışma koşullarının kötüleştiğini dile getiriyor.

Hemşirelerin yüzde 29'u, bir yıl içinde mesleği bırakmayı düşünürken, yüzde 30'dan azı mesleğini çocuklarına veya yakınlara tavsiye etme kanaatinde olduğunu ifade ediyor.