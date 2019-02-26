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Anlaşmasız ayrılık İngiliz parlamentosuna sunulacak

İngiltere Başbakanı May, kendi anlaşmasının reddedilmesi halinde anlaşmasız ayrılık ve Brexit tarihinin ertelenmesi seçeneklerini parlamentoya sunacağını söyledi.

Anlaşmasız ayrılık İngiliz parlamentosuna sunulacak

İngiltere Başbakanı Theresa May, kendi anlaşmasının reddedilmesi halinde anlaşmasız ayrılık ve Brexit tarihinin ertelenmesi seçeneklerini parlamentoya sunacağını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2019, 15:59
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