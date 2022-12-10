Annesini öldürüp 2 kişiyi rehin alan saldırgan öldü

Dresden kentindeki dairelerinde 40 yaşlarında silahlı bir Alman, 62 yaşındaki annesini vurarak öldürdükten sonra bir alışveriş merkezine kaçarak iki kişiyi rehin aldı.

Polisin düzenlediği operasyonda bir çocuk ve kadını rehin alan şüpheli, yaralı yakalandı.

Ülke basınında yer alan haberlerde, şüphelinin alışveriş merkezinde bir süreliğine rehin aldığı kadın ve çocuğun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görgü tanıkları, saldırganın yerel bir radyo binası ve birkaç noktaya da rasgele ateş açtığını ifade etti.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

- Ele geçirilen şüpheli öldü

Saksonya İçişleri Bakanı Armin Schuster, Twitter'dan yaptığı açıklamada, operasyonla yaralı olarak ele geçirilen şüphelinin öldüğünü bildirdi.

Schuster, 2 kişinin ölümünün asla mutlu son olmadığını ancak Saksonya polisinin iki kişinin rehin alındığı olayın başarıyla üstesinden geldiğini ifade etti.