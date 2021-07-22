Antik Roma şehrinin sınırlarını belirleyen kaya parçası bulundu

İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan kanalizasyon kazı çalışmalarında Roma İmparatorluğu döneminde şehrin sınırlarını belirleyen nadir bir kaya parçası bulundu.

17 Haziran tarihinde bulunan kaya, Roma'nın tarihi caddesi Via del Corso'nun hemen yakınında bulunan İmparator Augustus'un yakın zamanda restore edilmiş mozolesi civarında gün yüzüne çıkarıldı.

Arkeologlar söz konusu kayanın milatta sonra (MS)49 yılında yontulduğunu ve Roma İmparatoru Claudius dönemine ait olduğunu söyledi.

Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi yaptığı açıklamada söz konusu antik traverten pomerium taşının, Roma'nın dış topraklarına uygun, şehrin sınırlarını belirleyen kutsal, askeri ve siyasi amaçlarla kullanıldığını ifade etti. Roma’da bu türden daha önce 10 başka taşın keşfedildiğini kaydeden Raggi, "Roma hiçbir zaman bizleri şaşırtmıyor ve her zaman yeni hazinelerini gösteriyor." diye konuştu.

Roma Arkeoloji Müzeleri Müdürü Claudio Parisi Presicce ise taşın sivil ve sembolik öneme sahip olduğunu belirterek, "Roma şehrinin kuruluş eylemi, bu ‘pomerium’un gerçekleştirilmesiyle başlar" ifadelerini kullandı.

Roma İmparatorluğu döneminde şehir merkezlerine Latince "urbe" deniliyordu. Bulunan antik taşın urbe’nin kutsal sınırlarını oluşturan ‘pomerium’u işaretlemek için kullanıldığı tahmin ediliyor. Arkeologlar, taşın üzerinde MS 49 yılındaki urbe genişlemesine izin veren bir yazıt yer aldığını söyledi.

Antik Roma’da, pomerium bölgesi, şehir surları boyunca, çiftçilik yapmanın, yaşamanın veya inşa etmenin yasak olduğu ve içinden silahla girmenin yasak olduğu kutsanmış bir toprak parçasıydı.

Taş, Augustus Müzesi açılana kadar Richard Meier tarafından tasarlanan MS ilk yüzyıldan kalma bir sunak (kurban kesilen dini yapı) olan Ara Pacis Müzesi'nde sergilenecek.

Kaynak: Euronews