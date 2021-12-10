Antipatikti daha antipatik oldu: Bu kez Osmanlı ve Türkiye'yi hedef aldı

Fransa'nın aşırı sağcı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour seçim kampanyasında ilk yurt dışı ziyaretini Ermenistan'a gerçekleştireceğini açıkladı.

Fransa'da 2022'de gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'ne adaylığını koyan, göçmen ve İslam karşıtı açıklamaları ile gündeme oturan aşırı sağcı politikacı Eric Zemmour, Ermenistan için "Hristiyan toprakları" nitelemesinde bulundu.

Gelecek cumartesi Erivan'a gidecek politikacı konu hakkında yaptığı açıklamada, "Ermenistan, eski bir Hristiyan toprağı (...) medeniyetimizin beşiklerinden biri. Avrupa Hristiyanlık üzerine inşa edildi. Hristiyanlık olmazsa Avrupa olmaz, Fransa olmaz" dedi.

"Ermenistan medeniyetler savaşının tam kalbinde"

Ermenistan'ın "tehlikede" olduğunu ifade eden eski Le Figaro Gazetesi Yayın Yönetmeni, "Osmanlı İmparatorluğu zamanında ve (sözde) Ermeni soykırımının yaşandığı günlerde Ermenistan bir şehitler ülkesiydi. Bugün de komşusu Azerbaycan ve özellikle Türkiye tarafından taciz ediliyor. Burada medeniyetler savaşının tam kalbindeyiz" dedi.

Zemmour, güvenlik nedeniyle Fransa'da bazı illere gerçekleştirmeyi planladığı ziyareti iptal etmişti.

Fransa'da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'un taraftarları, geçtiğimiz günlerde aday tanıtım mitingini protesto eden aktivistlere saldırmıştı.

Bu iller arasında Lyon da bulunuyor. Fransa'nın en büyük ikinci şehri Lyon, ülkenin en büyük Ermeni azınlığına da ev sahipliği yapıyor.

2020 sonbaharında Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ konusunda yaşanan anlaşmazlık savaşa dönüşmüş, kanlı çatışmalarda toplam 6 bin 500 kişi hayatını kaybetmişti.

Savaşı kaybeden Ermenistan, Azerbaycan ile ateşkes anlaşması imzalamak zorunda kalmış ve kontrolü altındaki birçok bölgeyi Azerbaycan'a devretmişti.

Kaynak: Euronews