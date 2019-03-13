AP anlaşmasız Brexit için hazırlıklara başladı

Avrupa Parlamentosu (AP), İngiltere'nin birlikten anlaşmasız ayrılığına hazırlık kapsamında seyahat, ulaşım, sosyal güvenlik, eğitim ve balıkçılık alanlarına yönelik tedbirleri içeren tasarılara onay verdi.

Strazburg'da bir araya gelen AP Genel Kurulu, anlaşmasız Brexit ihtimaline yönelik hazırlanan tasarıları görüştü.

Genel Kurul, İngiltere'nin birlikten anlaşmasız ayrılması durumunda seyahat, ulaşım, sosyal güvenlik, eğitim ve balıkçılık alanlarında aksamaları önlemek amacıyla hazırlanan tasarıları onayladı.

Buna göre, Erasmus'a devam eden öğrenci ve öğretmenlerin Brexit'ten etkilenmemeleri sağlanacak. Bu kişilerin İngiltere ve AB ülkelerindeki eğitim programlarını tamamlamalarına izin verilecek.

Kuzey İrlanda ve İrlanda arasında sınır ötesi ilişkileri geliştirmeye yönelik mevcut AB programları sürdürülecek.

AB ile İngiltere arasında havacılık, yük taşımacılığı kara ve tren ulaşımı gibi hizmetlerin devamlılığı sağlanacak.

AB ve İngiltere arasında balıkçılık faaliyetlerine karşılıklı devam edilecek.

AB ve İngiltere vatandaşlarının ayrılıktan önce kazanılmış sosyal sigorta yardımları sürdürülecek.

İLK OYLAMADA REDDEDİLMİŞTİ

İngiliz parlamentosunda dün akşam yapılan oylamada Brexit anlaşması 242'ye karşı 391 oyla reddedildi. Anlaşma, 15 Ocak'taki ilk oylamada da ezici çoğunlukla reddedilmişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, içerdiği Kuzey İrlanda sınırına ilişkin ''tedbir maddesi'' nedeniyle tepki çeken anlaşmanın metnini değiştirmeyi başaramamış ancak maddenin kullanım koşullarına ''açıklık getiren'' bir ortak belge üzerinde AB ile uzlaşmıştı, parlamenterleri ikna edemeyince anlaşmayı parlamentodan geçirmekte başarısız oldu.

İngiliz parlamentosu bugün ''anlaşmasız ayrılık'', perşembe günü de ''Brexit tarihinin ertelenmesi'' seçeneklerini oylayacak.

İngiltere'nin, AB'den 29 Mart'ta ayrılması öngörülüyor.

Kaynak: AA