Aralık ayı doğal gaz faturalarını devlet ödeyecek

Hükümet tarafından atanan uzman bir ekibin tavsiyesi sonrası alınan tüm faturaların ödenmesi kararının ardından önümüzdeki baharda devreye girecek planla da faturalara üst sınır getirilirken hanehalkı enerji tasarrufuna yönlendirilecek.

2023 yılının mart ayından 2024'ün nisan ayına kadar özel konutlarda önceki yılda tüketilen doğal gaz miktarının yüzde 80'ine kadar olan kısmında kilowatt saat fiyatı 12 cent olacak. Sanayi firmaları ise 1 Ocak 2023'ten 2024 nisan ayı sonuna kadar önceki yıl tüketimlerinin yüzde 70'ine kadar olan kısmı için kilowatt saat başına 7 cent ödeyecek.

Uzman ekibin başkanı Veronika Grimm, fiyatlar Ukrayna işgali öncesi seviyesine dönmese bile bireyler ve şirketlerin sübvansiyonlar sayesinde yeni normale uyum sağlayabileceğini belirtti.

"Bu gelecekte fiyatların tekrar 7 cente kadar düşeceği anlamına gelmiyor," diyen Grimm, "Uzun bir süre daha Rus doğal gazı satın almayacağız," ifadelerini kullandı.

Alman Sanayiciler Federasyonu Başkanı Siegfried Russwurm iki aşamalı planın tam maliyetini hesaplamanın zor olduğunu ama 90 milyar euro civarında olacağını tahmin ettiklerini vurguladı.

Sanayi, sendika ve akademi kökenli 20 üyeden oluşan uzman panelinin hazırladığı önerileri Almanya Başbakanı Olaf Schulz'un doğrudan uygulamaya sokması bekleniyor.

Eylül sonunda Scholz, tüketicileri artan enerji fiyatlarına karşı korumak için 200 milyar euroluk bir koruma kalkanı oluşturacaklarını açıklamış fakat planın detayı hakkında bilgi vermemişti.

Doğal gaz fiyatına üst sınır getirilecek olması daha önce açıklanan ve enerji ithalatçısı şirketleri batmaktan kurtarmak için planlanan ilave vergilerin uygulanmayacağı anlamına geliyor.

Üst sınır uygulaması siyasi olarak daha doğru bir adım olsa da bunun tüketicilerin tasarrufa gitmesini engelleyeceği belirtiliyordu.

Öte yandan Polonya, AB genelinde tavan fiyat uygulamasına karşı çıkan Almanya'yı doğrudan kendi şirketlerini sübvanse ederek AB iç pazarına zarar vermekle suçluyor.

Kaynak: Euronews