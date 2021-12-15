Arazisinde yaptığı kazı çiftçiye 18 bin sterline mal oldu

59 yaşındaki Duncan MacInnes, arazisinin bir bölümünde bir kulübe inşa etmek için kazı yaptı.

Kraliyet Ofisi ve Savcı Mali Servisi (COPFS), Duncan MacInnes'in sahip olduğu arazideki anıtın tarihi önemine tam bir kayıtsızlık gösterdiğini bildirdi.

MacInnes, Portree Mahkemesi'nde Taş Devri'nin sonlarından beri var olan ve korunan anıta zarar vermekten suçlu bulundu.

McInnes, 1 ile 12 Aralık 2018 tarihleri ​​arasında kazı yaptıktan sonra höyüğün bir kısmını tahrip ettiği için para cezasına çarptırıldı.

Grampian, Highlands ve Islands Mali Sorumlusu Andy Shanks "Bu antik anıtın üzerinde oturduğu arazinin sahibi olarak, onu korumaya yardımcı olmak Duncan MacInnes'in göreviydi.Bunun yerine, toprağı kazarak bunun önemini tamamen göz ardı etti" dedi.

Arazi İskoçya tarihinin önemli yerlerinden

Loch Snizort Beag yakınlarında, kıyıya yakın bir yerdeki tepenin altında bir mezar höyüğü olduğuna inanılıyor.

1920'deki kazılar, tabanda tabut benzeri bir taş sanduka kalıntılarını ve bir Viking mezar odasını ortaya çıkardı.