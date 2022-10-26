Arnavut göçmenleri durdurma görevine General Stuart Skeates atandı

Önceden Afganistan, Irak ve Bosna'daki Birleşik Krallık askerlerine komuta eden Korgeneral Stuart Skeates, Fransa üzerinden Britanya'ya Arnavut göçmen akınını durdurmakla görevlendirildi.

Britanya hükümetinin Arnavut insan kaçakçılarıyla mücadeledeki özel koordinatörlüğüne atanan Skeates, Arnavutluk hükümetiyle de temasta olacak.

Skeates ocaktan beri bakanlara insan kaçakçılığı konusunda brifingler veriyordu. Britanyalı komutan daha önce Hollanda'daki NATO gücünün komutan yardımcısıydı.

Bosna Savaşı'nın sürdüğü 1992-1995 döneminde Barış Gücü'nde görev yapan Skeates, 2003'teki Irak işgalinde de yer aldı. Afganistan'ın Helmand kentinde konuşlanan 52. Tugay'ın komutan yardımcısıydı. Skeates, Kuzey İrlanda'da ve Kraliyet Askeri Akademisi'nde de görevler aldı.

Skeates, Pakistan sınırındaki Helmand eyaletinin kırsal kesimlerinde ABD Deniz Piyadeleri 1. Seferi Kuvveti'ne destek olan Britanya birliklerine komuta ederek Taliban hareketiyle bizzat savaştı.

İki ülke arasındaki anlaşmaya göre, Britanya'ya girişte yakalanan Arnavut göçmenler ülkelerine en kısa sürede iade ediliyor ve kimlik tespiti için Britanya adasının Fransa'ya en yakın yerleşim yeri Dover kentinde Arnavut polisler görev yapıyor.

Tahminlere göre bu yıl yaklaşık 10 bin Arnavut göçmen Manş Denizi'ne (İngiliz Kanalı) küçük botlarla açılarak Britanya'ya izinsiz geçti.

Britanya hükümeti atamayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Hükümet tehlikeli Kanal geçişlerini engellemek, istismarcı suç çetelerini durdurmak ve gerçekten yardıma ihtiyacı olanları korumak için çabalarında birlikte hareket etmektedir. İçişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı bu meseleyle uğraşmak için yakın çalışmalar yürütme geçmişine sahiptir.

Tahminlere göre, bu yıl Manş Denizi üzerinden Birleşik Krallık topraklarına 37 bin kaçak göçmen ayak bastı. Geçen yıl bu sayı 28 bin 400'dü.

Manş Denizi'nin dalgalı ve akıntılı sularındaki tehlikeli yolculuklar 40 saati bulabiliyor. Göçmenler kaçakçılara 4 ila 5 bin euro ödüyor.

Kaynak: Independent Türkçe