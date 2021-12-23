Arnavutluk'ta ilk vaka

Arnavutluk Teknik Uzmanlar Komitesinin çevrim içi toplantısında, uzmanların Omicron varyantının ülkedeki varlığına dair şüpheleri doğrulayarak, 2 kişide Kovid-19'un bu varyantının tespit edildiği duyuruldu.

Komitenin Yöneticisi Mira Rakacolli, yaptığı açıklamada, Almanya'daki referans laboratuvarlarından gelen yanıta göre uzmanların, Omicron varyantının ülkedeki varlığına dair şüphelerinin doğrulandığını kaydetti.

Arnavutluk Halk Sağlığı Enstitüsü (ISHP) Müdürü Eugena Tomini de 2 kişide Omicron varyantı tespit edildiğini ifade etti.

Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığının son verilerine göre, salgının başlangıcından bu yana ülkede 206 bin 616 vaka tespit edilirken, 3 bin 180 kişi hayatını kaybetti, halen 5 bin 173 aktif vaka bulunuyor.