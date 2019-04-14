Arnavutluk'ta sokaklar karıştı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da binlerce muhalif, sosyalist hükümetin ve Başbakan Edi Rama’nın istifası için gösteri yaptı. Ellerinde afişlerle slogan atan göstericiler, Başbakan Edi Rama'nın istifasını ve erken seçimlere gidilmesi istedi.