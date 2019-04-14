Arnavutluk'ta sokaklar karıştı

Göstericiler ilerleyen saatlerde parlamento binası önündeki polis kordonunu aşarak binanın kapıları önüne geldi ancak kapıları zorlayarak içeri girmeye çalışmadı.
Göstericiler polise sert cisimler ve havai fişeklerle saldırdı. Polis göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz bombası kullandı. Göstericiler parlamento binasının yakınında park etmiş arabaları da ateşe verdi.
Göstericilerden 15 kişi polisin attığı göz yaşartıcı bomba kutularının isabet etmesiyle yaralandı. İçişleri Bakanı Sander Lleshaj, protesto gösterilerinde 5 polisin yaralandığını söyleyerek polise yapılan saldırıyı kınadı. Yaralıların en yakın sağlık kuruluşlarına kaldırıldığı bildirildi.
Merkez Sağ Demokrat Parti önderliğindeki muhalefet, Başbakan Edi Rama'nın Sosyalist Partisi hükümetini rüşvete bulaşmak ve organize suç örgütleriyle bağlantılı olmakla suçluyor. 4 saatten uzun süren gösteriler, gece yarısından sonra durduruldu.
Kaynak: Haber 7Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2019, 14:00