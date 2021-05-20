Arnavutluk’ta azil krizi: Cumhurbaşkanı ifade vermeyi reddetti

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta, “anayasayı ihlal ettiği” gerekçesiyle hakkında azil sürecinin başlatılması konusunda soruşturma yapan parlamentonun ilgili komitesinde ifade vermeyi reddetti.

Meta, parlamentoya gönderdiği 28 sayfalık açıklamada, yasal olarak komitenin soruşturma yapma yetkisi olmadığını savundu.

Meta, cumhurbaşkanı olarak görevini sürdürmeye devam edeceğini belirterek, “anayasaya aykırı ve kurumsal olarak yasa dışı her talebi göz ardı edeceğini” bildirdi.

İktidardaki Sosyalist Parti’den 50 milletvekili, parlamentodan Meta için azil sürecini başlatılması için girişimde bulunmuştu.

İktidar partisi milletvekilleri, Meta’nın 25 Nisan’daki seçimler öncesi anayasanın tarafsızlık ilkesini ihlal ederek, muhalefet yanında taraf aldığı şikayetinde bulunmuştu.

Sosyalist Parti, seçimlerden zaferle çıkarak, 140 sandalyeli parlamentoda 74 milletvekili çıkarmıştı.

Geçen ay seçilen parlamentonun yeni üyelerinin hala toplanamadığını kaydeden Meta, daha önceki parlamentonun bu yönde bir soruşturma açamayacağı görüşünü dile getirdi. Meta, “Bu tür girişimler demokratik toplumlarda kabul edilemez.” dedi.

Meta’nın azil edilebilmesi için parlamentonun üçte ikisinin oyu ve Anayasa Mahkemesi’nin onayı gerekiyor. Meta’nın, görev süresi 2022 yılının temmuz ayında sona eriyor.

Kaynak: Euronews