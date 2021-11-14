Artık elektrikleri kesilmeyecek

Fransa Elektrik Kurumu'ndan (EDF) yapılan açıklamada, faturalarını ödeyemeyen müşterilerin elektriğini tamamen kesmek yerine bundan böyle arzda kısıntıya gidileceği bildirildi.

EDF, faturalarını ödeyemeyen müşterilere aydınlatma, su ısıtıcısı, çamaşır makinesi, internet kullanımı, telefon şarjı ve soğutma için gerekli olan 'temel kullanıma' yetecek kapasitede (üst limit 1.000 watt) enerji sağlanacağını duyurdu.

Borcunu ödemeyen evler, bin watt'ın üzerinde kullanım yapamayacak.

Kurum, söz konusu kararın yükselen enerji fiyatları nedeniyle alındığını belirtti.

Bu karar, hükümetin düşük gelirli ailelere enerji alanında kullanmak üzere 100 euro değerinde yardım çeki vermesinin ardından geldi.

EDF yöneticilerinden Marc Benayoun, Le Parisien'e verdiği mülakatta, "Ödenmemiş fatura durumlarında elektrik kesilmesine son vererek müşterilerimize destek olmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

Öte yandan kurumun kararını şu anda açıklaması tartışmaları da beraberinde getirdi.

Fransa'da halihazırda yürürlükte olan bir uygulamaya göre (La trêve hivernale) 1 Kasım ile 1 Nisan tarihleri arasında ev sahipleri kiracıları evinden çıkaramıyor.

Ayrıca kanun, tedarikçi firmaların elektrik kesintisini de yasaklıyor.

Fransa'daki su dağıtım şirketlerinin hanehalklarının mali durumu her ne olursa olsun 2014'ten bu yana kesintiye gitmeleri yasaklanmış durumda.

Bununla birlikte enerji dağıtım şirketlerine tréve (Kış ayları) dönemi dışında müşterilerinin elektriklerini kesme imkanı veriliyor.

EDF'nin söz konusu kararı nisan ayından itibaren yürürlüğe girecek.

Ülkedeki diğer enerji tedarikçileri ise devlete ait şirketin kararına uyup uymayacaklarına dair henüz açıklamada bulunmadı.

Kurumdan yapılan açıklamada, "Güç kaynağını sınırlamak için fiziksel veya teknik imkansızlık durumları dışında planlanan arz azaltma her durumda geçerli olacaktır." denildi.

Kaynak: Euronews