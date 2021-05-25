Arundel Kalesi’nde büyük soygun

Birleşik Krallık'taki Arundel Kalesi'nde cuma günü, değeri 1 milyon sterlini (yaklaşık 12 milyon TL) aşan hazine çalındı.

Sussex polisinin yaptığı açıklamada "Büyük bir tarihsel önemi olan parçaların çalındığı" kaydedildi.

Bunlar arasında 1587'de öldürülen İskoç Kraliçesi Mary'nin idamında taşıdığı tespih de var. Taç giyme töreninde kullanılan birkaç kupayla altın ve gümüş bazı eşyaların da çalındığı açıklandı.

Yetkililer, tespihin maddi değerinin yüksek olmadığını ancak ulusal mirasındaki yerinin "doldurulamayacağını" bildirdi.

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, araştırma sonucunda çevrede yanmış ve terk edilmiş bir araç buldu. Aracın hırsızlıkla ilişkili olduğu düşünülüyor.

Arundel Kalesi'nden bir sözcü şöyle konuştu:

Çalışan eşyaların maddi değeri çok olabilir... Ancak bu benzersiz eserlerin tarihsel değeri, ölçülemeyecek kadar büyük ve paha biçilemez. Bu yüzden, olaya ilişkin bilgisi olan herkesi polise başvurmaya davet ediyoruz. Böylece hazineler, ait oldukları yere dönebilir.

Kaynak: Independent Türkçe