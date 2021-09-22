Arundel Kalesi’ndeki soygunla ilgili yeni gelişme

İngiltere'de polis ortaçağ kalesinden 1 milyon sterlinden fazla değeri olan mücevherlerin çalınmasıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir kişiyi yakaladı.

Geçtiğimiz mayıs ayında Batı Sussex'te bulunan Arundel Kalesi'ndeki tarihi eserler sergilendikleri camekandan çalınmıştı.

Çalınan eserler arasında İskoç Kraliçesi Mary'nin 1587 yılında idama götürülürken taşıdığı altın tespih de bulunuyordu.

Hırsızlar ayrıca 7 altın ve gümüş kül kabı ve bir altın kaplama asa çalmıştı. Sussex polisi tarafından yapılan açıklamada eserlerin tarihi değerinin yeri doldurulamayacak kadar büyük olduğu belirtildi.

Polis, hırsızların yemek odasına girmek için iki merdiven kullandığından şüphelenmişti.

Farklı noktalarda yapılan ortak operasyon sonucu 45 yaşında bir adamın yakalandığı ve şüpheli sıfatıyla gözaltına alındığı duyuruldu.

Aynı operasyonlar sırasında farklı hırsızlık, saldırı ve uyuşturucu suçlarından aranan 6 kişinin daha yakalandığı açıklandı.

Sussex polisinden Dedektif Alan Pack, Arundel Kalesi soygunu ile ilgili doyanın hala açık olduğunu ve bu yakalama ile önemli bir mesafe kat edildiğini duyurdu.

Öte yandan söz konusu tarihi eserleri zarar görmemiş halde getirenlere bir ödül de kondu.

Kaynak: Euronews