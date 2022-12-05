Aşağı Saksonya Eyalet Valisi Stephan Weil'den Twitter'a tepki

Batılı uzmanlar, Twitter'ın yeni CEO'su Elon Musk'ın daha önce nefreti yaymak gibi çeşitli ihlallerle askıya alınan hesaplara yönelik "genel af"getirmesi durumunda Yahudi karşıtı nefretin artacağı konusunda uyarmıştı.

Üst düzey bir Avrupa Birliği yetkilisi de geçen hafta Musk'a çağrıda bulunarak Twitter'ın yasa dışı içeriğe karşı denetimi arttırması ya da 27 üyeli blokta yasaklanma riskini göze alması tehdidinde bulunmuştu.

Kimi kullanıcılar, el değiştirdikten sonra yaşanan belirsizliklerden ötürü Twitter'ı terk etmiş olsa da, site birçok ülkede siyasi tartışmalarda önemli rol oynadığı için yetkililer terk edip etmemekte tereddüt ediyor.

Almanya'nın kuzeyinde yaklaşık 8 milyon nüfuslu bir eyalet olan Aşağı Saksonya'nın Valisi Stephan Weil, hesabının salı günü silineceğini söyledi.

Weil son iletisinde "Kontrol eksikliği ve yetersiz teyit, giderek daha fazla nefret ve kışkırtmanın, yanlış bilgi ve komplo teorisinin yayılmasına yol açıyor. Bunun bir parçası olmak istemiyorum. Tschüss (bay bay) Twitter" ifadesini yazdı.

Alman haber ajansı Dpa'nın haberine göre eyalet hükümetinin Twitter hesabı da silinecek.

Başbakan Olaf Scholz'un Sözcüsü Steffen Hebestreit ise federal hükümetin hala seçenekleri değerlendirdiğini söyledi.

Hebestreit Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Weil'in kararı sorusuna verdiği yanıtta, hükümetin Musk'ın Twitter'ı devralmasının etkisini "çok yakından incelediğini" söyledi.

"Hala nasıl geliştiğine bakıyoruz. Genel olarak konuşmak gerekirse, bu ağda (Twitter) yer almaya devam edip etmeyeceğimizi toplu olarak değerlendireceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Euronews