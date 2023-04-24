Asfalta yapışan eylemciler matkapla kazındı
Almanya'da kendini asfalta yapıştıran eylemcileri kazımak için matkap kullanıldı.
Avrupa 24.04.2023, 19:16
Almanya'da "Letzte Generation" (Son Kuşak) adlı çevreci grup, başkent Berlin'de birçok noktada eylem yaparak araç trafiğini durdurdu.
Ellerini caddelerdeki asfalta yapıştıran 'Son Kuşak' üyelerinin gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle kentin birçok noktasında trafik durdu ve araç kuyrukları oluştu.
Ernst-Reuter-Platz'da polis, elini yapıştıran bir eylemciyi yoldan çıkarmak için matap kullanmak zorunda kaldı.
Çevreciler, Alman hükümetinin iklim değişikliğiyle mücadelede ciddi önlemler almasını talep ediyor.
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, söz konusu eylemleri eleştirerek "Bu tür protesto şekillerini desteklemiyoruz" dedi.
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