Fransa'da son 24 saatte 30 bin 303 Kovid-19 vakası tespit edildi

Frabsa'da güncel koronavirüs bilgileri açıklandı.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 30 bin 303 artışla 3 milyon 963 bin 165'e yükseldi.

Son 24 saatte 266 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybı sayısı 89 bin 591'e çıktı.

Hastanelerde 3 bin 918'i yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 969 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1480 artışla 269 bin 19'a ulaştı.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 4 milyon 321 bin 474'e çıktı, bunlardan 2 milyon 102 bin 490'ına ikinci doz aşı vuruldu.

AA