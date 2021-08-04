Aşı olmamak için 'veganız' diyorlar

İngiltere'de aşı karşıtları Covid-19 aşısının zorunlu hale gelme ihtimali karşısında sosyal medya üzerinden kendilerini vegan olarak ilan etmeye başladı.

Covid-19 aşısının hayvanlar üzerinde test edilmiş olması nedeniyle etik veganlar aşı olmamayı tercih edebiliyor.

Telegraph gazetesinin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şirketlerin vegan olan çalışanlarına aşıyı zorunlu hale getiremeyeceğini yazdı. Hukuk uzmanlarının görüşlerine değinen gazete veganların inançlarının da iş kanunun koruması kapsamında olduğunu vurguladı. 2020 yılında mahkeme etik veganizmin inanç özgürlüğü kapsamına girdiğine karar vermişti.

Halihazırda İngiltere'de çok az şirket çalışanlarının ofise dönmeden önce iki doz aşı olmasını talep ediyor; fakat bu sayının giderek artması da bekleniyor. Bazı bakanlar aşının hiçbir zaman kanuni zorunluluk olmayacağının altını çizerken şirketlerin bu uygulamasına destek verdiklerini de açıkladı.

Eski oyuncu ve sağcı politik aktivist Laurence Fox da Twitter üzerinden vegan olduğu açıklayanlar arasındaydı. Fox daha önce de halka Covid-19 önlemlerine uymama çağrısında bulunmuştu.

Fox kendisini ilan ettikten sonra "Artık sadece bitkisel bazlı gıdalar ve orta-az pişmiş biftek, tavuk, domuz ve salam yiyeceğim," ifadelerini kullandı.

Kaynak: Euronews