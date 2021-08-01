Aşı yaptıranlara 2 gün tatil

Çekya hükümeti, Covid-19 aşılarını yaptıran devlet çalışanlarının iki gün ücretli tatil hakkına sahip olacağını duyurdu.

Başbakanı Andrej Babis, başkent Prag'da düzenlediği basın toplantısında, tatilin 2021'in sonuna kadar geçerli olacağını bildirdi.

Bölgesel ve yerel yönetimlere aynı yöntemi uygulamaları tavsiyesinde bulunan Başbakan Babis, ayrıca özel şirketlerden de çalışanlarını aşı yaptırmaya teşvik etmelerini istedi.

Aşı olanlara ücretsiz izin verilmesi adımı, ülkedeki muhalefet partileri tarafından sert şekilde eleştirildi.

Muhalefet söz konusu uygulamayı ekim ayında yapılacak seçimler öncesi popülist bir girişim olarak nitelendirdi.

Ancak Babis, hükümetin aşılamayı "en önemli öncelik" olarak gördüğünü ve "sürekli olarak teşvik etmeye devam edeceğini" dile getirdi.

Kaynak: Euronews