Asılsız ihbarla Belarus'a indirilen uçakta gözaltına alınan gazetecinin ilk ifadesi

Minsk Havaalanında Belarus İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerince gözaltına alındığını belirten Protaseviç, Minsk'te 1 No'lu cezaevinde bulunduğunu söyledi.

Kalbi ve diğer organları dahil sağlığıyla ilgili hiçbir problemi olmadığını kaydeden Protaseviç, "Güvenlik güçlerinin bana yönelik davranışları maksimum nazik ve yasalara uygun. Şimdi güvenlik güçleri ile iş birliği yapmaya devam ediyorum ve Minsk'te kitlesel ayaklanmayı organize hususunda itirafımı içeren ifade veriyorum." diye konuştu.

23 Mayıs'ta, Atina'dan Vilnius'e seyahat eden 123 yolcunun bulunduğu Ryanair'e ait uçağı, Belarus hava sahasında iken yapılan bomba ihbarı üzerine Minsk Havaalanına acil iniş yapmıştı. Güvenlik nedeniyle Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun talimatıyla uçağa eşlik etmek üzere bir Mig-29 savaş uçağı kaldırılmıştı.

Uçağın havaalanında kontrol edilmesi esnasında Belarus'ta terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan bir sosyal medya hesabının kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Belarus vatandaşı Roman Protaseviç gözaltına alınmış, aramalar sonucunda yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığı belirtilmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Roman Protasevich'in videosu, izlemeyi derinden üzücü hale getiriyor. Bir gazeteci ve ifade özgürlüğüne tutkulu bir inanan olarak derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyorum. Belarus'un eylemlerinin sonuçları olacak." ifadelerini kullandı.

Belarus yönetiminin hava sahasından geçen bir yolcu uçağını başkent Minsk'e indirmesi ve uçaktaki muhalif bir gazeteciyi gözaltına almasının ardından Avrupa'daki hava yolu şirketleri Belarus'un hava sahasını kullanmamaya başladı.

Gerçek zamanlı ticari uçuş bilgi takip uygulaması Flightradar24'e göre, Ryanair uçağının Atina-Vilnius seferini yaparken bomba ihbarı gerekçesiyle Belarus'un başkenti Minsk'e indirilmesi ve uçaktaki yolculardan Belaruslu muhalif gazeteci Raman Prataseviç'in gözaltına alınmasının ardından, Avrupa'da faaliyet gösteren hava yolu firmaları Belarus üzerinden uçmuyor.

Mevcut durumda Belarus hava sahasını ticari seferlerde ülkenin kendi hava yolu firması Belavia dışında sadece Avrupa dışındaki ülkelerin hava yolu firmaları kullanıyor.

Bazı kargo uçuşlarının devam ettiği Belarus hava sahasından, hava ambulans seferleri de gerçekleştiriliyor.

Belarus hava sahasını aldıkları karar doğrultusunda, Almanya'nın bayrak taşıyıcısı Lufthansa, Fransa'nın hava yolu firması Air France gibi firmalar artık kullanmıyor.

İngiliz hava yolu firmaları ile birlikte Hollanda firması KLM de benzer biçimde özellikle Kiev ve Moskova uçuşlarının rotasında değişiklik yaparak Belarus hava sahasını kullanmamayı tercih ediyor.

Daha önce bazı seferlerini Belarus hava sahasını kullanarak gerçekleştiren Macaristan hava yolu şirketi Wizz Air rotasında değişiklik yaparak uçuşlarını Polonya üzerinden yapıyor.

Letonya hava yolu firması airBaltic, benzer biçimde uçuşlarını Belarus'un çevresinden gerçekleştirmekte. Polonya hava yolu firması LOT da söz konusu hava sahasını kullanmazken, Estonya, Litvanya ve İsveç aynı uygulamayı yapıyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, dün gece, söz konusu olay sonrası Belaruslu yetkilileri ve sektörel hedefleri içerecek yeni yaptırımlar uygulanmasının yanı sıra AB’deki hava yolu şirketlerinin Belarus üzerinden geçmemesi çağrısında bulunmuştu.

Liderler, Belaruslu hava yolu şirketlerine AB hava sahasının yasaklanması, bu şirketlerin uçaklarının AB havaalanlarına erişiminin engellenmesini talep etmişti.

Uçağın havaalanında kontrol edilmesi esnasında Belarus'ta terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan eski genel yayın yönetmeni ve bir sosyal medya hesabının kurucusu Belarus vatandaşı Protaseviç gözaltına alınmış, aramalar sonucunda yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığı belirtilmişti.

AA