Asker ve sivili ayırt eden akıllı mayınlar test aşamasında

Silahlı bir adamı sivilden ayırabilen yeni bir mayın olan PTM-5'in test edilmesinin yıl sonuna kadar başlaması planlanıyor.

Araştırma Mühendisliği Enstitüsü genel müdürü Igor Smirnov, "şu anda şirket prototipini sunuma hazırlıyor" dedi.

Smirnov Ağustos 2018'de, şirketin yeni bir akıllı mayın geliştirdiğini söyledi. Ona göre, anti-personel ve anti-tank olarak kullanılacak ve hedeflerin seçimine öncülük edecek.

Smirnov, " Silahlı insanı, diğer sivillerden ayıracak. " dedi.

Akıllı mayınların seri üretiminin 2020'de başlayacağını belirtti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net